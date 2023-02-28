Анна Михайлова
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1894
Муж: Василий Гаврилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1898
Сын: Ермократ Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
06.07.1900
Сын: Сергей Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1902
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Смерть
Неизвестно