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Анна Михайлова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: ?

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1894

Муж: Василий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1898

Сын: Ермократ Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1900

Сын: Сергей Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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