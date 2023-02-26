Параскева Косьмина
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1864
Дата смерти27.08.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Косьма Калинин
Мать: Александра Стефанова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1884
Муж: Иван ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1885
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван ст
Рождение ребёнка
10.10.1887
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван ст
Рождение ребёнка
16.06.1890
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван ст
Рождение ребёнка
19.02.1893
Дочь: Марина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван ст
Рождение ребёнка
04.06.1894
Сын: Илларион Иоаннов
Отец ребёнка: Иван ст
Рождение ребёнка
14.09.1896
Дочь: Ефимия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван ст
Смерть
27.08.1897
Рождение ребёнка
1899
Сын: Николай Иоаннов
Отец ребёнка: Иван ст