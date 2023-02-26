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Параскева Косьмина

Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1864

Дата смерти

27.08.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Косьма Калинин

Мать: Александра Стефанова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1884

Муж: Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1885

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван ст

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1887

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван ст

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1890

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван ст

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1893

Дочь: Марина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван ст

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1894

Сын: Илларион Иоаннов

Отец ребёнка: Иван ст

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1896

Дочь: Ефимия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван ст

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
27.08.1897
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Иван ст

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