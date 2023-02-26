Александра Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Стефанова

Место рождения

сельцо Заборье

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Заборье
Работа или профессия
До 1850
дворовая девка
Рождение ребёнка
12.08.1856

Сын: Мирон Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Калинин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1859

Дочь: Татьяна Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Калинин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Параскева Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Калинин

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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