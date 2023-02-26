Александра Стефанова
Место рождениясельцо Заборье
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Заборье
Работа или профессия
До 1850
дворовая девка
Рождение ребёнка
12.08.1856
Сын: Мирон Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Калинин
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1859
Дочь: Татьяна Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Калинин
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Параскева Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Калинин
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно