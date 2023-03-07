Васса Аврамова
Место рождения
Дата рождения07.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1873
Отец: Авраамий Лаврентиев
Мать: Надежда Кодратова
Бракосочетание
02.02.1898
Муж: Иван ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1899
Дочь: Федора Иоаннова
Отец ребёнка: Иван ст
Рождение ребёнка
06.02.1899
Рождение ребёнка
05.05.1900
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван ст
Рождение ребёнка
03.01.1903
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван ст
Смерть
Неизвестно