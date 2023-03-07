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Васса Аврамова

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1873

Отец: Авраамий Лаврентиев

Мать: Надежда Кодратова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1898

Муж: Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1899

Дочь: Федора Иоаннова

Отец ребёнка: Иван ст

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1899

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Иван ст

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1900

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван ст

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1903

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван ст

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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