Ротт Георг Гейнрих
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Ротт Иоханн Адам
Мать: Ротт (Фельк) Регина
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ротт Фридрих Людвиг
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ротт Иоханн Адам
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ротт Фридрих
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ротт Иоханн Кристиан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ротт Иоганнес
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1829