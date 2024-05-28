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Ротт Георг Гейнрих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Ротт Иоханн Адам

Мать: Ротт (Фельк) Регина

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ротт Фридрих Людвиг

Мать ребёнка: не указана

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ротт Иоханн Адам

Мать ребёнка: не указана

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ротт Фридрих

Мать ребёнка: не указана

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ротт Иоханн Кристиан

Мать ребёнка: не указана

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ротт Иоганнес

Мать ребёнка: не указана

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1829
Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

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