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Ротт Иоганнес

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ротт Георг Гейнрих

Мать: не указана

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ротт Элизабет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роот Георг Гейнрих

Мать ребёнка: Bonnet

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bonnet

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Роот Анна Элизабет

Мать ребёнка: Ротт Элизабет

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Роот Мария Элизабет

Мать ребёнка: Ротт Элизабет

Смерть
Неизвестно

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