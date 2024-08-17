Ротт Иоганнес
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ротт Георг Гейнрих
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ротт Элизабет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роот Георг Гейнрих
Мать ребёнка: Bonnet
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bonnet
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Роот Анна Элизабет
Мать ребёнка: Ротт Элизабет
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Роот Мария Элизабет
Мать ребёнка: Ротт Элизабет
Смерть
Неизвестно