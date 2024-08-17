Ротт Иоханн Адам
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Роот Иоханнес Каспер
Мать: Роот (Лоц) Катарина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ротт (Фельк) Регина
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ротт Элизабет
Мать ребёнка: Ротт (Фельк) Регина
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ротт Георг Гейнрих
Мать ребёнка: Ротт (Фельк) Регина
Смерть
Неизвестно