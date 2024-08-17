Ротт Иоханн Адам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРотт Иоханн Адам

Ротт Иоханн Адам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Роот Иоханнес Каспер

Мать: Роот (Лоц) Катарина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ротт (Фельк) Регина

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ротт Элизабет

Мать ребёнка: Ротт (Фельк) Регина

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ротт Георг Гейнрих

Мать ребёнка: Ротт (Фельк) Регина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.