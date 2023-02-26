Лачихин Алексей Петров
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1876
Дата смерти02.08.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Лачихин Пётр Евдокимов
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1902
Жена: Лачихина Дарья Николаева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1904
Мать ребёнка: Лачихина Дарья Николаева
Бабынинский р-н, Дмитриевский с/с, д. Губино
Рождение ребёнка
19.12.1905
Мать ребёнка: Лачихина Дарья Николаева
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
02.08.1950
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка Бабынинского р-на Калужской обл.