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Лачихин Алексей Петров

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

02.08.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Лачихин Пётр Евдокимов

Мать: Лачихина Евдокия Архипова

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1902

Жена: Лачихина Дарья Николаева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1904

Сын: Лачихин Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Лачихина Дарья Николаева

Бабынинский р-н, Дмитриевский с/с, д. Губино
Рождение ребёнка
19.12.1905

Сын: Лачихин Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Лачихина Дарья Николаева

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
02.08.1950
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка Бабынинского р-на Калужской обл.
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