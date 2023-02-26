Лачихин Василий Петров
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Лачихин Пётр Евдокимов
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.10.1900
Жена: Лачихина Наталья Глебова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1904
Дочь: Ксения Васильева
Мать ребёнка: Лачихина Наталья Глебова
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1905
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Лачихина Наталья Глебова
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1908
Мать ребёнка: Лачихина Наталья Глебова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Лачихин Василий мл.
Мать ребёнка: Лачихина Наталья Глебова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1912
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Лачихина Наталья Глебова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1914
Мать ребёнка: Лачихина Наталья Глебова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
С 1914 по 1917
17-й пехотный Архангелогородский полк
Рождение ребёнка
09.10.1916
Мать ребёнка: Лачихина Наталья Глебова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно