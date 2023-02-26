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Лачихин Василий Петров

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Лачихин Пётр Евдокимов

Мать: Лачихина Евдокия Архипова

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.10.1900

Жена: Лачихина Наталья Глебова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1904

Дочь: Ксения Васильева

Мать ребёнка: Лачихина Наталья Глебова

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1905

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Лачихина Наталья Глебова

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1908

Сын: Лачихин Василий Васильев

Мать ребёнка: Лачихина Наталья Глебова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Лачихин Василий мл.

Мать ребёнка: Лачихина Наталья Глебова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1912

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Лачихина Наталья Глебова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1914

Сын: Лачихин Иван Васильев

Мать ребёнка: Лачихина Наталья Глебова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
С 1914 по 1917
17-й пехотный Архангелогородский полк
Рождение ребёнка
09.10.1916

Сын: Лачихин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Лачихина Наталья Глебова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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