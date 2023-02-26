Харитонова Васса (Василиса) Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Лачихин Пётр Евдокимов
Рождение ребёнка
27.08.1904
Отец ребёнка: Харитонов Стефан Данилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1907
Сын: Харитонов Дмитрий Стефанов
Отец ребёнка: Харитонов Стефан Данилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1909
Сын: Харитонов Михаил Степанов
Отец ребёнка: Харитонов Стефан Данилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1911
Сын: Харитонов Лаврентий Степанович
Отец ребёнка: Харитонов Стефан Данилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Харитонов Стефан Данилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1915
Дочь: Елена Стефанова
Отец ребёнка: Харитонов Стефан Данилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1918
Сын: Харитонов Василий Степанович
Отец ребёнка: Харитонов Стефан Данилов
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно