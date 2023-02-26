Харитонова Васса (Василиса) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонова Васса (Василиса) Петрова

Харитонова Васса (Василиса) Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Лачихин Пётр Евдокимов

Мать: Лачихина Евдокия Архипова

Рождение ребёнка
27.08.1904

Сын: Харитонов Иван Стефанов

Отец ребёнка: Харитонов Стефан Данилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1907

Сын: Харитонов Дмитрий Стефанов

Отец ребёнка: Харитонов Стефан Данилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1909

Сын: Харитонов Михаил Степанов

Отец ребёнка: Харитонов Стефан Данилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1911

Сын: Харитонов Лаврентий Степанович

Отец ребёнка: Харитонов Стефан Данилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Харитонов Стефан Данилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1915

Дочь: Елена Стефанова

Отец ребёнка: Харитонов Стефан Данилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1918

Сын: Харитонов Василий Степанович

Отец ребёнка: Харитонов Стефан Данилов

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Стефан Данилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close