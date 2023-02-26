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Лачихин Пётр Евдокимов

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

1845

Дата смерти

10.04.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Евдоким

Мать: ?

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
28.?.1862

Жена: Лачихина Евдокия Архипова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1866

Сын: Лачихин Павел Петров

Мать ребёнка: Лачихина Евдокия Архипова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
25.05.1869

Дочь: Федосья Петрова

Мать ребёнка: Лачихина Евдокия Архипова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лачихин Алексей Петров

Мать ребёнка: Лачихина Евдокия Архипова

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лачихин Василий Петров

Мать ребёнка: Лачихина Евдокия Архипова

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Харитонова Васса (Василиса) Петрова

Мать ребёнка: Лачихина Евдокия Архипова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Лачихин Степан (Стефан) Петров

Мать ребёнка: Лачихина Евдокия Архипова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лачихин Филипп Петров

Мать ребёнка: Лачихина Евдокия Архипова

Рождение ребёнка
03.09.1906

Сын: Лачихин Василий Петров

Мать ребёнка: Лачихина Татьяна Трифонова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1910

Сын: Лачихин Ермолай Петрович

Мать ребёнка: Лачихина Татьяна Трифонова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лачихина Татьяна Трифонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лачихина Татьяна Трифонова

Смерть
10.04.1913
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды
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