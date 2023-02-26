Лачихин Пётр Евдокимов
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рождения1845
Дата смерти10.04.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.?.1862
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1866
Сын: Лачихин Павел Петров
Мать ребёнка: Лачихина Евдокия Архипова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
25.05.1869
Дочь: Федосья Петрова
Мать ребёнка: Лачихина Евдокия Архипова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Лачихина Евдокия Архипова
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Лачихина Евдокия Архипова
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Харитонова Васса (Василиса) Петрова
Мать ребёнка: Лачихина Евдокия Архипова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Лачихин Степан (Стефан) Петров
Мать ребёнка: Лачихина Евдокия Архипова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Лачихина Евдокия Архипова
Рождение ребёнка
03.09.1906
Мать ребёнка: Лачихина Татьяна Трифонова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1910
Мать ребёнка: Лачихина Татьяна Трифонова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.1913
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от простуды