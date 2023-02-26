Лачихин Петр Васильевич
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения09.10.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1916
Отец: Лачихин Василий Петров
Мать: Лачихина Наталья Глебова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно