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Лачихин Петр Васильевич

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

09.10.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1916

Отец: Лачихин Василий Петров

Мать: Лачихина Наталья Глебова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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