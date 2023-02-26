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Лачихина Дарья Николаева

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1884

Дата смерти

12.01.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1902

Муж: Лачихин Алексей Петров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1904

Сын: Лачихин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Лачихин Алексей Петров

Бабынинский р-н, Дмитриевский с/с, д. Губино
Рождение ребёнка
19.12.1905

Сын: Лачихин Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Лачихин Алексей Петров

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
12.01.1962
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка Бабынинского р-на Калужской обл.
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