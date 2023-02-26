Лачихина Дарья Николаева
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1884
Дата смерти12.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.10.1902
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1904
Отец ребёнка: Лачихин Алексей Петров
Бабынинский р-н, Дмитриевский с/с, д. Губино
Рождение ребёнка
19.12.1905
Отец ребёнка: Лачихин Алексей Петров
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
12.01.1962
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка Бабынинского р-на Калужской обл.