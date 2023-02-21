Лукинов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1955
Сын: Лукинов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Лукинова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукинов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Лукинова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукинов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Лукинова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукинова Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно