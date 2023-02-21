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Лукинов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукинов Иван Иванович

Мать: Лукинова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
03.12.1955

Сын: Лукинов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Лукинова Галина Васильевна

Фоминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукинов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Лукинова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукинов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Лукинова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукинов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Лукинова Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукинова Галина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Фоминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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