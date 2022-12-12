Лукинова (Смирнова) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1955
Сын: Лукинов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Лукинов Алексей Иванович
Фоминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукинов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Лукинов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукинов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Лукинов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукинов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно