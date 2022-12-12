Лукинова (Смирнова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукинова (Смирнова) Галина Васильевна

Лукинова (Смирнова) Галина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Василий Александрович

Мать: Смирнова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.12.1955

Сын: Лукинов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Лукинов Алексей Иванович

Фоминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукинов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Лукинов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукинов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Лукинов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукинов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Лукинов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукинов Алексей Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close