Лукинова (Комарова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Василий
Мать: Комарова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Лукинова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Лукинов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Лукинов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно