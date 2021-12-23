Лукинова (Комарова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинова (Комарова) Александра Васильевна

Место рождения

Жарки, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Василий

Мать: Комарова Анна

Жарки, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Лукинова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Лукинов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукинов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лукинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лукинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Лукинов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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