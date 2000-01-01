Лукинов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукинов Иван Иванович

Лукинов Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукинов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лукинов Николай Иванович

Мать ребёнка: Лукинова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Лукинова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукинова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукинов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Лукинова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close