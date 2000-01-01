Лукинов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукинов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Лукинова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Лукинова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукинова Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно