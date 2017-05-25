Лукинов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1955
Дата смерти25.05.2017
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1955
Рождение ребёнка
15.12.1976
Дочь: Кручинина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Лукинова Елена Анатольевна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукинова Елена Анатольевна
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.2017
Умер в деревне в Вологодской области. Похоронен на фамильном кладбище. Можно уточнить после разговора с мамой.