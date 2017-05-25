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Лукинов Николай Алексеевич

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Место рождения

Фоминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.12.1955

Дата смерти

25.05.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1955

Отец: Лукинов Алексей Иванович

Мать: Лукинова Галина Васильевна

Фоминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.12.1976

Дочь: Кручинина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Лукинова Елена Анатольевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукинова Елена Анатольевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукинова Елена Анатольевна

Смерть
25.05.2017
Умер в деревне в Вологодской области. Похоронен на фамильном кладбище. Можно уточнить после разговора с мамой.
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