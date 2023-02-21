Куликовский Даниил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Куликовский Иван
Мать: Куликовская ?
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куликовская Груня
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Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куликовская Груня
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликовская Груня
Место жительства
Неизвестно
Здесь жили после войны. Построили дом по улице Ромашкина, 1 | Одесса, ул. Кирова, д.5
Смерть
Неизвестно