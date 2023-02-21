Куликовский Даниил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликовский Даниил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1889 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Куликовский Иван

Мать: Куликовская ?

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликовская Груня

Одесса, Одеська область
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Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликовская Груня

Одесса, Одеська область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликовская Груня

Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Здесь жили после войны. Построили дом по улице Ромашкина, 1 | Одесса, ул. Кирова, д.5
Смерть
Неизвестно
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