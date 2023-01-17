Куликовский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликовский Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1909

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Куликовская ?

Ивановка, Одесский уезд, Херсонская губерния
Одесская обл., Ивановка
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Бондарева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Куликовская ?

Рождение ребёнка
1913

Сын: Куликовский Даниил Иванович

Мать ребёнка: Куликовская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликовская ?

Смерть
Неизвестно
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