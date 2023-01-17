Куликовский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1909
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Куликовская ?
Ивановка, Одесский уезд, Херсонская губерния
Одесская обл., Ивановка
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Бондарева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Куликовская ?
Рождение ребёнка
1913
Сын: Куликовский Даниил Иванович
Мать ребёнка: Куликовская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликовская ?
Смерть
Неизвестно