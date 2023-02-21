Куликовская ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1909
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Куликовский Иван
Ивановка, Одесский уезд, Херсонская губерния
Одесская обл., Ивановка
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Бондарева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Куликовский Иван
Рождение ребёнка
1913
Сын: Куликовский Даниил Иванович
Отец ребёнка: Куликовский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликовский Иван
Смерть
1918