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Куликовская ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1909

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Куликовский Иван

Ивановка, Одесский уезд, Херсонская губерния
Одесская обл., Ивановка
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Бондарева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Куликовский Иван

Рождение ребёнка
1913

Сын: Куликовский Даниил Иванович

Отец ребёнка: Куликовский Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликовский Иван

Смерть
1918
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