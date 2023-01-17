Бондарева (Куликовская) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Куликовская) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Женский

Отец

Мать

1889 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Куликовский Иван

Мать: Куликовская ?

Место жительства
1946
Москва, город федерального значения Москва
В<удалено> году жили в Москве с сыном Володей (1939гр) по улице Малая Бронная 8/1 в бараке. Володя трагически погиб в 1963г. | Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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