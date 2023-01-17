Бондарева (Куликовская) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Куликовский Иван
Мать: Куликовская ?
Место жительства
1946
Москва, город федерального значения Москва
В<удалено> году жили в Москве с сыном Володей (1939гр) по улице Малая Бронная 8/1 в бараке. Володя трагически погиб в 1963г. | Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности