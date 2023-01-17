(Куликовская) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.08.1909
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1909
Отец: Куликовский Иван
Мать: Куликовская ?
Одесская обл., Ивановка
Бракосочетание
1931
Одесса, Одеська область
Одесса
Рождение ребёнка
26.03.1934
Сын: Хмель Станислав Григорьевич
Отец ребёнка: Хмель Григорий Михайлович
Донецкая обл., Енакьево
Рождение ребёнка
03.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хмель Григорий Михайлович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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Рождение ребёнка
25.04.1939
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Хмель Григорий Михайлович
Киев
Смерть
1987
Киев