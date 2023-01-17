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(Куликовская) Мария Ивановна

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Место рождения

Ивановка, Одесский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

28.08.1909

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1909

Отец: Куликовский Иван

Мать: Куликовская ?

Ивановка, Одесский уезд, Херсонская губерния
Одесская обл., Ивановка
Бракосочетание
1931

Муж: Хмель Григорий Михайлович

Одесса, Одеська область
Одесса
Рождение ребёнка
26.03.1934

Сын: Хмель Станислав Григорьевич

Отец ребёнка: Хмель Григорий Михайлович

Донецкая обл., Енакьево
Рождение ребёнка
03.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хмель Григорий Михайлович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.1939

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Хмель Григорий Михайлович

Киев, Киевский уезд
Киев
Смерть
1987
Киев, Киевский уезд
Киев
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