Куликовская Груня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликовская Груня

Куликовская Груня

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликовский Даниил Иванович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликовский Даниил Иванович

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликовский Даниил Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close