Зинченко (Линник) Раиса Ильинична
Место рождения
Дата рождения05.12.1882
Дата смерти21.10.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможно, Верхняя Сыроватка
Рождение ребёнка
До 1927
Сын: Нечипоренко Павел Семёнович
Отец ребёнка: Нечипоренко Семён
Рождение ребёнка
До 1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нечипоренко Семён
Рождение ребёнка
До 1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нечипоренко Семён
Рождение ребёнка
До 1927
Сын: Нечипоренко Максим Семёнович
Отец ребёнка: Нечипоренко Семён
Бракосочетание
Между 1927 и 1928
Рождение ребёнка
19.01.1929
Дочь: Чернышова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Зинченко Владимир Никандрович
Черноборский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечипоренко Семён
Смерть
21.10.1968
Придорожный, Нагайбакский муниципальный район, Челябинская область