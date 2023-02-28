Зинченко (Линник) Раиса Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко (Линник) Раиса Ильинична

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Место рождения

Нижняя Сыроватка, Сумська область

Дата рождения

05.12.1882

Дата смерти

21.10.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

До 1927 г.р.
До 1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Сыроватка, Сумська область
Возможно, Верхняя Сыроватка
Рождение ребёнка
До 1927

Сын: Нечипоренко Павел Семёнович

Отец ребёнка: Нечипоренко Семён

Рождение ребёнка
До 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечипоренко Семён

Рождение ребёнка
До 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нечипоренко Семён

Рождение ребёнка
До 1927

Сын: Нечипоренко Максим Семёнович

Отец ребёнка: Нечипоренко Семён

Бракосочетание
Между 1927 и 1928

Муж: Зинченко Владимир Никандрович

Рождение ребёнка
19.01.1929

Дочь: Чернышова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Зинченко Владимир Никандрович

Черноборский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечипоренко Семён

Смерть
21.10.1968
Придорожный, Нагайбакский муниципальный район, Челябинская область
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