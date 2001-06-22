Чернышова (Зинченко) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Зинченко) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Черноборский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

19.01.1929

Дата смерти

22.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929

Отец: Зинченко Владимир Никандрович

Мать: Зинченко Раиса Ильинична

Черноборский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
28.08.1951

Муж: Чернышов Фёдор Дмитриевич

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышов Фёдор Дмитриевич

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.06.1954

Дочь: Беликова Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Чернышов Фёдор Дмитриевич

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.02.1958

Дочь: Каширина Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Чернышов Фёдор Дмитриевич

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
22.06.2001
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
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