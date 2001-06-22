Чернышова (Зинченко) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения19.01.1929
Дата смерти22.06.2001
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929
Бракосочетание
28.08.1951
Рождение ребёнка
10.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернышов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.06.1954
Дочь: Беликова Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Чернышов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.02.1958
Дочь: Каширина Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Чернышов Фёдор Дмитриевич
Смерть
22.06.2001