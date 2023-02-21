Зинченко Владимир Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 23.02.1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зинченко Никандр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кривенко Александра Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Между 1927 и 1928
Жена: Зинченко Раиса Ильинична
Рождение ребёнка
19.01.1929
Дочь: Чернышова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Зинченко Раиса Ильинична
Черноборский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бреус Елена Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 23.02.1952
Придорожный, Нагайбакский муниципальный район, Челябинская область