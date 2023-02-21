Зинченко Владимир Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко Владимир Никандрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 23.02.1952

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

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1919 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зинченко Никандр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кривенко Александра Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Между 1927 и 1928

Жена: Зинченко Раиса Ильинична

Рождение ребёнка
19.01.1929

Дочь: Чернышова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Зинченко Раиса Ильинична

Черноборский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бреус Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 23.02.1952
Придорожный, Нагайбакский муниципальный район, Челябинская область
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