Нечипоренко Афанасий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечипоренко Афанасий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1882 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1927

Отец: Нечипоренко Семён

Мать: Зинченко Раиса Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно