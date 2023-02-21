Нечипоренко Афанасий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1927
Отец: Нечипоренко Семён
Мать: Зинченко Раиса Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно