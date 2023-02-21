Перепелова (Суворова) Прасковья Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелова (Суворова) Прасковья Исаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1899

Дата смерти

25.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1899

Отец: Суворов Исай Леонтьевич

Мать: Суворов ?

Рождение ребёнка
26.03.1922

Дочь: Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Перепелов Михаил Александрович

Переезд, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
25.08.1991
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Елшанское кладбище
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