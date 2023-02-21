Перепелова (Суворова) Прасковья Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1899
Дата смерти25.08.1991
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1899
Отец: Суворов Исай Леонтьевич
Мать: Суворов ?
Рождение ребёнка
26.03.1922
Дочь: Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Перепелов Михаил Александрович
Переезд, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
25.08.1991
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Елшанское кладбище