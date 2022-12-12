Перепелов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелов Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1899

Дата смерти

03.02.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1922

Дочь: Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Перепелова Прасковья Исаевна

Переезд, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
03.02.1952
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Воскресенское кладбище
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