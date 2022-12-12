Перепелов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1899
Дата смерти03.02.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1922
Дочь: Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Перепелова Прасковья Исаевна
Переезд, Екатериновский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
03.02.1952
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Воскресенское кладбище