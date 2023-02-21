Суворов Исай Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1899
Дочь: Перепелова Прасковья Исаевна
Мать ребёнка: Суворов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Александр Исаевич
Мать ребёнка: Суворов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суворов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисия Исаевна
Мать ребёнка: Суворов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Исаевна
Мать ребёнка: Суворов ?
Смерть
Неизвестно