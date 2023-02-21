Суворов Исай Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Исай Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1899

Дочь: Перепелова Прасковья Исаевна

Мать ребёнка: Суворов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Александр Исаевич

Мать ребёнка: Суворов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Василий Исаевич

Мать ребёнка: Суворов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисия Исаевна

Мать ребёнка: Суворов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Исаевна

Мать ребёнка: Суворов ?

Смерть
Неизвестно
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