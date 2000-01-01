Суворов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1899

Дочь: Перепелова Прасковья Исаевна

Отец ребёнка: Суворов Исай Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Исаевна

Отец ребёнка: Суворов Исай Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Василий Исаевич

Отец ребёнка: Суворов Исай Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисия Исаевна

Отец ребёнка: Суворов Исай Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Александр Исаевич

Отец ребёнка: Суворов Исай Леонтьевич

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