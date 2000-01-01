Суворов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1899
Дочь: Перепелова Прасковья Исаевна
Отец ребёнка: Суворов Исай Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Исаевна
Отец ребёнка: Суворов Исай Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суворов Исай Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисия Исаевна
Отец ребёнка: Суворов Исай Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Александр Исаевич
Отец ребёнка: Суворов Исай Леонтьевич