Гонина (Зайцева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти25.01.1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Зайцовъ Иванъ
Мать: Зайцова Федора
Бракосочетание
?.02.1799
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Безпалова Фекла
Отец ребёнка: Гонинъ (заяпыкинъ) Григорий
Рождение ребёнка
19.03.1811
Дочь: Родионова Дарья
Отец ребёнка: Гонинъ (заяпыкинъ) Григорий
Рождение ребёнка
07.10.1816
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Гонинъ (заяпыкинъ) Григорий
Смерть
25.01.1817