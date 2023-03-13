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Гонина (Зайцева) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

25.01.1817

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Зайцовъ Иванъ

Мать: Зайцова Федора

Бракосочетание
?.02.1799

Муж: Гонинъ (заяпыкинъ) Григорий

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Безпалова Фекла

Отец ребёнка: Гонинъ (заяпыкинъ) Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1811

Дочь: Родионова Дарья

Отец ребёнка: Гонинъ (заяпыкинъ) Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1816

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Гонинъ (заяпыкинъ) Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.01.1817
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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