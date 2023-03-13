Гонинъ (Заяпыкинъ) Григорий
Место рожденияДеревни Врашковъ
Дата рождения1774
Дата смерти?.07.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Гонинъ Степанъ
Деревни Врашковъ
Бракосочетание
?.02.1799
Жена: Гонина Татьяна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Безпалова Фекла
Мать ребёнка: Гонина Татьяна
Рождение ребёнка
19.03.1811
Дочь: Родионова Дарья
Мать ребёнка: Гонина Татьяна
Рождение ребёнка
07.10.1816
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Гонина Татьяна
Место жительства
1824
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1834