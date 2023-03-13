Гонинъ (Заяпыкинъ) Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гонинъ (Заяпыкинъ) Григорий

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Место рождения

Деревни Врашковъ

Дата рождения

1774

Дата смерти

?.07.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Гонинъ Степанъ

Мать: Гонина, Заяпыкина Маремьяна

Деревни Врашковъ
Бракосочетание
?.02.1799

Жена: Гонина Татьяна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Безпалова Фекла

Мать ребёнка: Гонина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1811

Дочь: Родионова Дарья

Мать ребёнка: Гонина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1816

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Гонина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
1824
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заяпыкина Гонина Салманида

Смерть
?.07.1834
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