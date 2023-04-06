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Родионова (Гонина) Дарья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.03.1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1811

Отец: Гонинъ (заяпыкинъ) Григорий

Мать: Гонина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1834

Муж: Родионовъ Николай

Рождение ребёнка
01.01.1835

Сын: Родионовъ Федоръ

Отец ребёнка: Родионовъ Николай

Рождение ребёнка
01.03.1837

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Родионовъ Николай

Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Родионовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Родионовъ Кириллъ

Отец ребёнка: Родионовъ Николай

Рождение ребёнка
12.03.1843

Сын: Родионовъ Хрисанфъ

Отец ребёнка: Родионовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1845

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Родионовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1849

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Родионовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1851

Сын: Родионовъ Хрисанфъ

Отец ребёнка: Родионовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1855

Дочь: Родионова Анастасия

Отец ребёнка: Родионовъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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