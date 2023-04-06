Родионова (Гонина) Дарья
Место рождения
Дата рождения19.03.1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1811
Отец: Гонинъ (заяпыкинъ) Григорий
Мать: Гонина Татьяна
Бракосочетание
?.01.1834
Муж: Родионовъ Николай
Рождение ребёнка
01.01.1835
Сын: Родионовъ Федоръ
Отец ребёнка: Родионовъ Николай
Рождение ребёнка
01.03.1837
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Родионовъ Николай
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Родионовъ Николай
Рождение ребёнка
1842
Сын: Родионовъ Кириллъ
Отец ребёнка: Родионовъ Николай
Рождение ребёнка
12.03.1843
Сын: Родионовъ Хрисанфъ
Отец ребёнка: Родионовъ Николай
Рождение ребёнка
27.05.1845
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Родионовъ Николай
Рождение ребёнка
13.05.1849
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Родионовъ Николай
Рождение ребёнка
15.03.1851
Сын: Родионовъ Хрисанфъ
Отец ребёнка: Родионовъ Николай
Рождение ребёнка
27.10.1855
Дочь: Родионова Анастасия
Отец ребёнка: Родионовъ Николай