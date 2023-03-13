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Зайцова Федора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

21.01.1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Федоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зайцевъ Ерофей

Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Гонина Татьяна

Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Бесова Ирина

Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Зайцевъ Василий

Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцовъ Иванъ

Смерть
21.01.1808
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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