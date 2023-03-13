Зайцова Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти21.01.1808
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Зайцевъ Ерофей
Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Гонина Татьяна
Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Бесова Ирина
Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Зайцевъ Василий
Отец ребёнка: Зайцовъ Иванъ
Незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцовъ Иванъ
Смерть
21.01.1808
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан