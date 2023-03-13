Зайцовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Зайцова Федора
Рождение ребёнка
1780
Сын: Зайцевъ Ерофей
Мать ребёнка: Зайцова Федора
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Гонина Татьяна
Мать ребёнка: Зайцова Федора
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Бесова Ирина
Мать ребёнка: Зайцова Федора
Рождение ребёнка
1793
Сын: Зайцевъ Василий
Мать ребёнка: Зайцова Федора
Незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцова Федора