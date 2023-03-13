Зайцовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцовъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Зайцова Федора

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зайцевъ Ерофей

Мать ребёнка: Зайцова Федора

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Гонина Татьяна

Мать ребёнка: Зайцова Федора

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Бесова Ирина

Мать ребёнка: Зайцова Федора

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Зайцевъ Василий

Мать ребёнка: Зайцова Федора

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцова Федора

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