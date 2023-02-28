Шарманова (Смирнова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарманова (Смирнова) Мария Александровна

Шарманова (Смирнова) Мария Александровна

avatar

Место рождения

Вараксино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.04.1914

Дата смерти

25.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1914

Отец: Смирнов Александр Сергеевич

Мать: Мать неизвестно

Вараксино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1942

Дочь: Лаптева Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей

Ляхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1947

Сын: Шарманов Олег Тихонович

Отец ребёнка: Шарманов Тихон Алексеевич

Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.11.1949

Дочь: Соколова Валентина Тихоновна

Отец ребёнка: Шарманов Тихон Алексеевич

Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.12.1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close