Шарманова (Смирнова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения01.04.1914
Дата смерти25.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1914
Отец: Смирнов Александр Сергеевич
Мать: Мать неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1942
Дочь: Лаптева Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей
Ляхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1947
Отец ребёнка: Шарманов Тихон Алексеевич
Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.11.1949
Дочь: Соколова Валентина Тихоновна
Отец ребёнка: Шарманов Тихон Алексеевич
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.12.1971