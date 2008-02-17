Лаптева (Кудряшева) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Кудряшева) Галина Сергеевна

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Место рождения

Ляхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.05.1942

Дата смерти

17.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1942

Отец: Сергей

Мать: Шарманова Мария Александровна

Ляхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.12.1961

Дочь: Щеглова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Щеглов Владимир Романович

Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
сбила машина, умерла от травм, несовместимых с жизнью
Рождение ребёнка
28.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Владимир

Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Муж: Щеглов Владимир Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Владимир Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
17.02.2008
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
умерла во сне (остановилось сердце)
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