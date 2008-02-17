Лаптева (Кудряшева) Галина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1942
Дата смерти17.02.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1942
Отец: Сергей
Рождение ребёнка
07.12.1961
Дочь: Щеглова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Щеглов Владимир Романович
сбила машина, умерла от травм, несовместимых с жизнью
Рождение ребёнка
28.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаптев Владимир
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
17.02.2008
умерла во сне (остановилось сердце)