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Щеглов Владимир Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1961

Дочь: Щеглова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Лаптева Галина Сергеевна

Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
сбила машина, умерла от травм, несовместимых с жизнью
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Жена: Лаптева Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеглова Люся Владимировна

Мать ребёнка: Щеглова Люда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеглова Люда

Смерть
Неизвестно
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