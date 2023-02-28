Щеглов Владимир Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1961
Дочь: Щеглова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Лаптева Галина Сергеевна
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
сбила машина, умерла от травм, несовместимых с жизнью
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Жена: Лаптева Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаптева Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеглова Люся Владимировна
Мать ребёнка: Щеглова Люда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеглова Люда
Смерть
Неизвестно