Шарманов Тихон Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1947
Мать ребёнка: Шарманова Мария Александровна
Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.11.1949
Дочь: Соколова Валентина Тихоновна
Мать ребёнка: Шарманова Мария Александровна
Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно