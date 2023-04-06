Шарманов Тихон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарманов Тихон Алексеевич

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Место рождения

Мишкино, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишкино, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.06.1947

Сын: Шарманов Олег Тихонович

Мать ребёнка: Шарманова Мария Александровна

Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.11.1949

Дочь: Соколова Валентина Тихоновна

Мать ребёнка: Шарманова Мария Александровна

Мга, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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