Феодосия (Фёдорова) Федосова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия (Фёдорова) Федосова

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Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1802

Дата смерти

14.11.1855

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Федосий Иванов

Мать: Параскева Маркова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
24.10.1820

Муж: Трофим (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.07.1823

Сын: Силуан Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Ефимов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Ефимов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1832

Дочь: Параскева Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Ефимов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1836

Дочь: Гурцова Варвара Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Ефимов)

д.Дедово вотчины помещика Рачинского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1839

Сын: Шматов Варфоломей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Ефимов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марфа Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Ефимов)

Смерть
14.11.1855
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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