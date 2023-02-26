Феодосия (Фёдорова) Федосова
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1802
Дата смерти14.11.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Федосий Иванов
Мать: Параскева Маркова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
24.10.1820
Муж: Трофим (Ефимов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.07.1823
Сын: Силуан Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Ефимов)
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Ефимов)
Рождение ребёнка
14.10.1832
Дочь: Параскева Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Ефимов)
Рождение ребёнка
01.12.1836
Дочь: Гурцова Варвара Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Ефимов)
д.Дедово вотчины помещика Рачинского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1839
Сын: Шматов Варфоломей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Ефимов)
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марфа Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Ефимов)
Смерть
14.11.1855