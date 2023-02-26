Федосий Иванов
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Феодосия (Фёдорова) Федосова
Мать ребёнка: Параскева Маркова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1806
Сын: Фёдор Федосов
Мать ребёнка: Параскева Маркова
Рождение ребёнка
15.07.1808
Сын: Владимир Федосов
Мать ребёнка: Параскева Маркова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мартин Федосов
Мать ребёнка: Параскева Маркова
Смерть
Неизвестно