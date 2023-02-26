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Федосий Иванов

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Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Феодосия (Фёдорова) Федосова

Мать ребёнка: Параскева Маркова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1806

Сын: Фёдор Федосов

Мать ребёнка: Параскева Маркова

Рождение ребёнка
15.07.1808

Сын: Владимир Федосов

Мать ребёнка: Параскева Маркова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мартин Федосов

Мать ребёнка: Параскева Маркова

Смерть
Неизвестно
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