Параскева Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Феодосия (Фёдорова) Федосова

Отец ребёнка: Федосий Иванов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1806

Сын: Фёдор Федосов

Отец ребёнка: Федосий Иванов

Рождение ребёнка
15.07.1808

Сын: Владимир Федосов

Отец ребёнка: Федосий Иванов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мартин Федосов

Отец ребёнка: Федосий Иванов

Смерть
Неизвестно