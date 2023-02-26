Параскева Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Феодосия (Фёдорова) Федосова
Отец ребёнка: Федосий Иванов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1806
Сын: Фёдор Федосов
Отец ребёнка: Федосий Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1808
Сын: Владимир Федосов
Отец ребёнка: Федосий Иванов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мартин Федосов
Отец ребёнка: Федосий Иванов
Смерть
Неизвестно