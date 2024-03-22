Трофим (Ефимов)
Место рождения
Дата рождения18.09.1795
Дата смертиДо 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1795
Отец: Гавриил Данилов
Мать: Стефанида Иевлева
Бракосочетание
24.10.1820
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.07.1823
Сын: Силуан Трофимов
Мать ребёнка: Феодосия (Фёдорова) Федосова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Трофимова
Мать ребёнка: Феодосия (Фёдорова) Федосова
Рождение ребёнка
14.10.1832
Дочь: Параскева Трофимова
Мать ребёнка: Феодосия (Фёдорова) Федосова
Рождение ребёнка
01.12.1836
Дочь: Гурцова Варвара Трофимова
Мать ребёнка: Феодосия (Фёдорова) Федосова
д.Дедово вотчины помещика Рачинского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1839
Сын: Шматов Варфоломей Трофимов
Мать ребёнка: Феодосия (Фёдорова) Федосова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марфа Трофимова
Мать ребёнка: Феодосия (Фёдорова) Федосова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домникия Савельева
Смерть
До 1856