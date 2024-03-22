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Трофим (Ефимов)

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.09.1795

Дата смерти

До 1856

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1795

Отец: Гавриил Данилов

Мать: Стефанида Иевлева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1820

Жена: Феодосия (Фёдорова) Федосова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.07.1823

Сын: Силуан Трофимов

Мать ребёнка: Феодосия (Фёдорова) Федосова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Трофимова

Мать ребёнка: Феодосия (Фёдорова) Федосова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1832

Дочь: Параскева Трофимова

Мать ребёнка: Феодосия (Фёдорова) Федосова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1836

Дочь: Гурцова Варвара Трофимова

Мать ребёнка: Феодосия (Фёдорова) Федосова

д.Дедово вотчины помещика Рачинского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1839

Сын: Шматов Варфоломей Трофимов

Мать ребёнка: Феодосия (Фёдорова) Федосова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марфа Трофимова

Мать ребёнка: Феодосия (Фёдорова) Федосова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домникия Савельева

Смерть
До 1856
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