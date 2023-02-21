Мягкова (Киреевская) Лукерья Сидоровна
Место рожденияс.Куликово, Воронежская область
Дата рождения1914
Дата смерти1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
с.Куликово, Воронежская область
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Жданов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Солопова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Жданов Иван Матвеевич
п. Ушумун
Рождение ребёнка
28.07.1941
Дочь: Середа Анна Ивановна
Отец ребёнка: Жданов Иван Матвеевич
п. Ушумун
Рождение ребёнка
13.07.1945
Дочь: Басова Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Мягков Семен Тихонович
п. Ушумун
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Лисецкая Вера Семеновна
Отец ребёнка: Мягков Семен Тихонович
п. Ушумун
Рождение ребёнка
24.12.1948
Отец ребёнка: Мягков Семен Тихонович
п. Ушумун
Рождение ребёнка
07.08.1950
Дочь: Мягкова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Мягков Семен Тихонович
п. Ушумун
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985