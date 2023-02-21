Мягкова (Киреевская) Лукерья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкова (Киреевская) Лукерья Сидоровна

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Место рождения

с.Куликово, Воронежская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Киреевский Сидор Лаврентьевич

Мать: Киреевская Мария Дементьевна

с.Куликово, Воронежская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Жданов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Жданов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Солопова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Жданов Иван Матвеевич

п. Ушумун
Рождение ребёнка
28.07.1941

Дочь: Середа Анна Ивановна

Отец ребёнка: Жданов Иван Матвеевич

п. Ушумун
Рождение ребёнка
13.07.1945

Дочь: Басова Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Мягков Семен Тихонович

п. Ушумун
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Лисецкая Вера Семеновна

Отец ребёнка: Мягков Семен Тихонович

п. Ушумун
Рождение ребёнка
24.12.1948

Сын: Мягков Виктор Семенович

Отец ребёнка: Мягков Семен Тихонович

п. Ушумун
Рождение ребёнка
07.08.1950

Дочь: Мягкова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Мягков Семен Тихонович

п. Ушумун
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мягков Семен Тихонович

Смерть
1985
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