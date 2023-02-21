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Киреевский Сидор Лаврентьевич

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Место рождения

с.Куликово, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреевский Лаврентий

Мать: не указана

с.Куликово, Воронежская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Киреевский Григорий Сидорович

Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Киреевский Матвей Сидорович

Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мягкова Лукерья Сидоровна

Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна

с.Куликово, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреевская Елизавета Сидоровна

Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреевский Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреевская Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреевская Фекла Сидоровна

Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреевская Прасковья Сидоровна

Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреевская Мария Дементьевна

Смерть
Неизвестно
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