Киреевский Сидор Лаврентьевич
Место рожденияс.Куликово, Воронежская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киреевский Лаврентий
Мать: не указана
с.Куликово, Воронежская область
Рождение ребёнка
1902
Сын: Киреевский Григорий Сидорович
Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Киреевский Матвей Сидорович
Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мягкова Лукерья Сидоровна
Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна
с.Куликово, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреевская Елизавета Сидоровна
Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреевский Дмитрий Сидорович
Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреевская Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреевская Фекла Сидоровна
Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреевская Прасковья Сидоровна
Мать ребёнка: Киреевская Мария Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно