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Жданов Иван Матвеевич

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Место рождения

с.Куликово, Воронежская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

10.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Куликово, Воронежская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Жданов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Солопова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна

п. Ушумун
Рождение ребёнка
28.07.1941

Дочь: Середа Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мягкова Лукерья Сидоровна

п. Ушумун
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягкова Лукерья Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
10.07.1943
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