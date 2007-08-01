Середа (Жданова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середа (Жданова) Анна Ивановна

Место рождения

п. Ушумун

Дата рождения

28.07.1941

Дата смерти

01.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1941

Отец: Жданов Иван Матвеевич

Мать: Мягкова Лукерья Сидоровна

п. Ушумун
Рождение ребёнка
09.04.1962

Сын: Середа Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Середа Валерий Андреевич

г. Благовещенск Амурской области
Рождение ребёнка
08.09.1969

Дочь: Горяинова Инна Валерьевна

Отец ребёнка: Середа Валерий Андреевич

г.Благовещенск, Амурской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Середа Валерий Андреевич

Смерть
01.08.2007
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