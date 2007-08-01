Середа (Жданова) Анна Ивановна
Место рожденияп. Ушумун
Дата рождения28.07.1941
Дата смерти01.08.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1941
Отец: Жданов Иван Матвеевич
п. Ушумун
Рождение ребёнка
09.04.1962
Отец ребёнка: Середа Валерий Андреевич
г. Благовещенск Амурской области
Рождение ребёнка
08.09.1969
Дочь: Горяинова Инна Валерьевна
Отец ребёнка: Середа Валерий Андреевич
г.Благовещенск, Амурской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.2007