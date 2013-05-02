Середа Валерий Андреевич
Место рожденияНовоалександровка Тамбовского р-на Амурской обл.
Дата рождения04.10.1941
Дата смерти02.05.2013
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1941
Отец: Середа Андрей Николаевич
Мать: Мария Филипповна
Новоалександровка Тамбовского р-на Амурской обл.
Рождение ребёнка
09.04.1962
Мать ребёнка: Середа Анна Ивановна
г. Благовещенск Амурской области
Рождение ребёнка
08.09.1969
Дочь: Горяинова Инна Валерьевна
Мать ребёнка: Середа Анна Ивановна
г.Благовещенск, Амурской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Середа Анна Ивановна
Смерть
02.05.2013