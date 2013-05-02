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Середа Валерий Андреевич

Место рождения

Новоалександровка Тамбовского р-на Амурской обл.

Дата рождения

04.10.1941

Дата смерти

02.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1941

Отец: Середа Андрей Николаевич

Мать: Мария Филипповна

Новоалександровка Тамбовского р-на Амурской обл.
Рождение ребёнка
09.04.1962

Сын: Середа Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Середа Анна Ивановна

г. Благовещенск Амурской области
Рождение ребёнка
08.09.1969

Дочь: Горяинова Инна Валерьевна

Мать ребёнка: Середа Анна Ивановна

г.Благовещенск, Амурской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Середа Анна Ивановна

Смерть
02.05.2013
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